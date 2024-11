Ilgiorno.it - Stop al ricorso contro la moschea: "Sì all’esclusione di Milan Muslim"

Leggi su Ilgiorno.it

Anche l’ultima spada di Damocle sulla futuradi via Esterle si è dissolta. Nei giorni scorsi, il Tar ha respinto ilpresentato dall’associazione di promozione socialeCenter, che aveva impugnato il provvedimento del Comune di non ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il bando sui nuovi luoghi di culto. L’ente si era rivolto al Tribunale amministrativo subito dopo loper contestare la scelta di Palazzo Marino, ma in quel caso giudici avevano passato la palla ai colleghi del Tribunale ordinario. Dopo l’assegnazione dello spazio alla Casa della Cultura Musulmana, i legali diCenter hanno presentato una nuova istanza per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione. Stavolta è arrivata la decisione nel merito. Il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni è partito dalle due ragioni che hanno spinto l’amministrazione a escludere l’associazione: l’assenza dell’esercizio del culto tra gli scopi statutari e il mancato sopralluogo nell’immobile, condizione essenziale per la partecipazione.