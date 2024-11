Oasport.it - Sinner in finale senza perdere un set: può eguagliare lo storico record di Lendl

Jannikè arrivato inalle ATP Finalsnessun set. Un dato, questo, davvero enorme se si considera la qualità usuale dei migliori otto giocatori del pianeta. Il numero 1 del mondo ha infilato de Minaur, Fritz, Medvedev e Ruud concedendo poco, ancor meno al norvegese che ha subito una delle migliori performance dell’anno da parte del classe 2001 di Sesto Pusteria.E stasera, contro di nuovo Taylor Fritz, Jannik avrà l’opportunità di arrivare a chiudere il torneocedere parziali, fatto che non accade da quasi quarant’anni nella storia di quel che fu il Masters. Nel 1986, l’allora cecoslovacco che poi, neldi carriera (al tramonto, in sostanza), passò sotto insegne USA fu implacabile. Yannick Noah, Andres Gomez, Stefan Edberg: uno dopo l’altro caddero tutti in due parziali al Madison Square Garden di New York, al tempo casa abituale del torneo.