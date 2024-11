Laprimapagina.it - Serie C NOW 15esima giornata girone C quatto gol del Crotone al Latina e ingresso nella zona play-off. Tumminnello, Gomez gemelli del gol

4Marcatori: 4° Oviszach, 10°, 49° Silva, 53° Tumminello(3-5-2): Cardinali, E.Vona, Marengo, Di Renzo, Ercolano(A.Vona), Ricciardi, Petermann, Crecco, Improta (Martignago),Di Livio (Ciko), Bocic (Addessi). All. Boscaglia(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (D’Aprile), Cargnelutti, Armini, Giron (Groppelli), Gallo (Barberis), Schiro’, Silva (Kolaj), Tumminello, Oviszach (Cantisani),. All. Longo Arbitro: Domenico Leone di BarlettaAss. Mario Chichi di Palermo – Emanuele Fumarullo di BarlettaQuarto giudice a bordo campo: Gerardo Simone Caruso di ViterboAmmoniti: Petermann, Guerini, Ercolano, Gallo, VonaAngoli: 4 a 2 per ilRecupero: 1 e 2 minutiNote: Un minuto di raccoglimento nel ricordo delle vittime della strada.Mister Longo: “cinico, ha disputato la migliore partita.