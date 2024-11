Sport.quotidiano.net - Serie A: Trento non fa sconti neppure a Pistoia e centra l'ottavo sigillo

Bologna, 17 novembre 2024 – La Dolomiti Energia Trentino prima della classe nel campionato diA di basket targato Unipolsai sale sull’ottovolante. La squadra di coach Paolo Galbiati ha infatti inanellato l’ottava vittoria in altrettante gare disputate piegando 92-88 l’Estra. A mettere la doppia firma più importante su questovalso una nuova pagina di storia del club bianconero – che mai aveva vinto otto gare di fila inA – ci ha pensato la “solita” coppia formata da Anthony Lamb, miglior realizzatore dei suoi con 27 punti, e Jordan Ford che ha chiuso a quota 21. Bene, però, anche Myles Cale con 16 punti, mentre sul fronte pistoiese non sono bastati i 29 punti di Semaj Christon. Sotto di 10 lunghezze a poco più di 4’ dalla fine, i toscani hanno avuto un moto d’orgoglio e, trascinati da Karlis Silins (17 punti), hanno colmato il gap pareggiando i conti proprio con una tripla del lettone ma poi si sono arresi al cospetto della precisione in lunetta di Lamb e Ford.