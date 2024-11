Nerdpool.it - Ruckus Games svela il suo primo gioco multiplayer

, un nuovo studio di sviluppo formato da ex dipendenti di Gearbox, Bethesda e Epic, ha annunciato che il loro, ancora senza nome, sarà uno sparatutto cooperativo in terza persona. Questosarà ambientato in una piccola cittadina in cui qualcosa non quadra. Gli sviluppatori hanno intenzione di avviare una collaborazione diretta tra utenti e sviluppatori, nonché un gameplay basato su sessioni da “solo un’altra partita”, per uno sparatutto assolutamente inedito, dove persone normali si trasformeranno in eroi.Il nuovo titolo dioffrirà un’esperienza cooperativa per un massimo di quattro giocatori in un mondo in evoluzione, che sarà aggiornato con nuovi contenuti nel corso del tempo. In questoambientato in un’epoca memorabile sullo sfondo del cuore dell’America, i giocatori vestiranno i panni di persone comuni costrette a diventare eroi quando la città viene attaccata.