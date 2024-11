Calciomercato.it - Rabiot trascina la Francia, l’Italia è battuta e seconda

Leggi su Calciomercato.it

Ecco come è andata la partita tra gli azzurri e i transalpini che si è giocata allo stadio San Siro di Milano: ex Juve protagonistadi Luciano Spalletti è stata sconfitta dalladi Didier Deschamps, nell’ultimo match della fase a gironi di Nations League.lachiude al secondo posto (LaPresse) – Calciomercato.itPer gli azzurri la partita di San Siro si è subito complicata: la sfida si è, infatti, sbloccata già al secondo minuto, grazie ad Adrien. Il centrocampista, ripartito dal Marsiglia, dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ha trovato la rete di testa, prima di ripetersi nella ripresa alla stessa maniera. Nel mezzo l’autogol di Vicario e il gol di Cambiaso per gli azzurri: l’ex Empoli è davvero sfortunato, la punizione di Digne colpisce, infatti, l’incrocio dei pali prima di sbattere sulla schiera dell’estremo difensore del Tottenham e di entrare in porta.