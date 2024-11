Piano Mattei 600mln per primi progetti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.22 Lo sforzo finanziario dell'Italia per idelammonta ad oltre 600 milioni di euro. E' quanto risulta dalla relazione sullo stato di attuazione del, inviato alle Camere, dopo i6 mesi di attività della struttura di missione. Può arrivare fino a 320mln di dollari il contributo italiano alla Fase 2 di sviluppo del "Corridoio di Lobito", la nuova ferrovia tra Angola e la regione mineraria del rame in Zambia. Tra le 22 schede di, anche quella sui biocarburanti avanzati in Kenya.