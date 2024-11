Ilgiorno.it - Non passa l’autobus: studenti abbandonati al gelo

Leggi su Ilgiorno.it

in strada, al freddo, di mattina presto, quando era ancora buio. Almeno cinquantabrianzoli che frequentato le scuole superiori a Bergamo ieri mattina sono rimasti a piedi, fuori dalla stazione di Paderno d’Adda. I bus sostitutivi con cui avrebbero dovuto raggiungere Bergamo non sonoti. E non sono arrivati né partiti nemmeno i treni, per un guasto alla linea tra le stazioni di Paderno e Carnate. Lo racconta Francesco Ninno, portavoce dei pendolari lombardi. "Sabato mattina, alla stazione di Paderno d’Adda, 50 ragazzini minorennial, senza informazioni perché il bus sostitutivo che alle 06.40 li doveva portare a scuola a Bergamo non si è presentato – riferisce -. Non è la prima volta". La linea Milano – Bergamo via Carnate è interrotta tra Ponte San Pietro e Bergamo per l’intervento in corso di raddoppio ferroviario.