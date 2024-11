Lanazione.it - Meteo Toscana, arriva il gelo dalla Scandinavia. Vento forte, pioggia e neve: ecco le date

Firenze, 17 novembre 2024 – Una domenica nuvolosa per far da preludio ad una settimana, la prossima, in cui a farla da padrone dovrebbe essere ancora una volta il grande freddo. L’inverno inscenderàverso l'Europa Centrale con un estremo rinforzo dei venti da ovest sul nostro Paese. Le previsioni del Consorzio Lamma Torna lain montagna? Allerta per le mareggiate Per la giornata di martedì 19 novembre i venti saranno tesi o forti e spingeranno piogge verso le regioni tirreniche, dove sono previste forti mareggiate soprattutto sulle coste della Versilia e del livornese. Mercoledì 20, invece, arriverà quella che gli esperti definiscono una vera e propria tempesta: i venti sono previsti in intensificazione fino a burrasca su gran parte del Paese, soprattutto sulle coste tirreniche con mareggiate violente; si stima un'altezza d'onda fino a 6 metri in possibile aumento tra giovedì e venerdì.