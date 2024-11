Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dello scontro diretto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Buona domenica e ben ritrovati nellascritta dell’incontro dell’ottava giornata di2024/2025 tra. Tra poco più di 15via al big match.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match dell’ottava giornata di2024/2025 ditrada non perdere che vale il secondo posto provvisorio della classifica alle spalle della capolista Perugia.La Gas Sales Bluenergytorna dinanzi al pubblico amico. Gli emiliani in casa sono finora imbattuti e proveranno a dimenticare la sonora sconfitta rimediata a Civitanova. La squadra di Anastasi si è fermata dopo una striscia iniziale di 6 successi consecutivi dovrà nuovamente fare i conti con l’assenza dell’ex Kovacevic.