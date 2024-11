Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-7, Europei curling 2024 in DIRETTA: Edin ingiocabile, gli azzurri si arrendono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani, giornata da quattro sfide con glisul ghiaccio, tra uomini e donne. Buona serata!20.35: In questo senso domani non ci si può distrarre: glisono attesi dalla modesta Austria in mattinata e dall’Olanda in serata. Servono due vittorie per arrivare al meglio alla volata finale con Norvegia, Scozia e Germania contro cui Retornaz e compagni si giocheranno l’accesso alle semifinali20.33: C’è stato poco da fare.ha giocato una gara pressochè perfetta nei primi sette end, ha commesso una piccola sbavatura nell’ottavo ma niente che potesse compromettere una netta vittoria. Meno preciso Retornaz ma gli si può imputare poco o nulla. Nel quinto end la stone del possibile pareggio ma la doppia bocciata era davvero complicata.