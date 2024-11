Ilrestodelcarlino.it - La sfida per la Regione. Alle urne 286mila riminesi e 44 candidati in corsa. L’astensionismo fa paura

Il tempo dei comizi e delle feste di questa strana campagna elettorale (tra le più fiacche di sempre) è finito. La parola adesso va agli elettori. Sarannochiamati, oggi e domani, per le elezioni regionali. Si vota d23 di oggi e d15 di domani. Sul voto incombe il rischio di un forte astensionimo. Rimini, nelle ultime due tornate elettorali delle regionali, è sempre stata (insieme a Piacenza) maglia nera per l’affuenza. Nel 2014 andò a votare, nel Riminese, appena il 33,4 per cento degli elettori. Meglio nel 2020, dove si recònella provincia di Rimini il 63,5 per cento degli aventi diritto al voto. Vedremo se stavolta le regionali riusciranno a portare più gente ai seggi. Sono 44 ial consiglio regionale per il collegio di Rimini, che potrà eleggere almeno 3 dei 50 consiglieri del ’parlamentino’ dell’Emilia Romagna.