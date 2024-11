La Pecora nera 2025 premia i migliori locali a Roma e nel Lazio

Leggi su Funweek.it

Nella suggestiva sede del Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo si è svolta la presentazione de La, la guida indipendente che racconta, senza filtri, iristoranti,e botteghe ae nel.Presente all’evento Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità diCapitale, a testimoniare l’importanza del settore per il territorio, e Marco Bruschini in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.Unica guida al mondo certificata in blockchain: le visite degli ispettori sono anonime e vengono registrate e certificate in blockchain, ciò permette ai lettori di verificare ogni recensione tramite QR code o attraverso l’app gratuita “Buon APPetito!” disponibile per iOS e Android.