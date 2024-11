Terzotemponapoli.com - Italia-Francia 1-3 – Italia seconda nel girone

1-3 Cronaca e tabellino della partita . Laprima nel, l’si qualifica come.CRONACA L’perde in casa contro lae si vede soffiare il primato neldi Nations League proprio all’ultima giornata. Gli Azzurri subiscono 3 gol sugli sviluppi di palle inattive: la doppietta di Rabiot e l’autorete di Vicario condannano la squadra di Spalletti, a cui sarebbe bastata anche una sconfitta con una sola rete di scarto. Ma un Retegui deludente e una squadra poco brillante non sfondano contro la difesa transalpina, che concede soltanto un gol a Cambiaso nella prima frazione:finisce 1-3.1-3, Spalletti deve rinunciare a Donnarumma, fuori per un virus intestinale, al suo posto gioca Vicario; rispetto alla gara con il Belgio c’è poi Locatelli al posto di Rovella.