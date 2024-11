Lettera43.it - Israele, razzi contro la villa di Netanyahu a Cesarea: tre arresti

Nella serata di sabato 16 novembre due sono stati lanciati nel giardino della di Benjamin. Il premier israeliano non era in casa e nessuno è rimasto ferito. All'indomani, tre persone sono state arrestate perché sospettate di essere coinvolte nell'accaduto. I tribunali hanno ordinato il divieto di pubblicazione, per 30 giorni, di informazioni sulle indagini e dell'identità degli indagati. Secondo la Polizia e lo Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni, «il grave incidente segna una pericolosa escalation». Nelle scorse settimane la facciata della stessa abitazione era stata colpita da un drone lanciato dal Libano, che aveva provocato diversi danni. Anche in quell'occasione non era presente.