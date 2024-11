Ilrestodelcarlino.it - Influenza 2024 in Emilia Romagna: è già soglia gialla

Bologna, 17 novembre– Febbre alta, mal di testa, tosse, mal di gola. Sintomi del tutto normali, insomma. Ma questa nuovacausata dal virus H3N2, chiamata 'australiana' "nell'altra metà del mondo ha alimentato la seconda stagionele più pesante dell'ultimo decennio", avvisa il virologo Fabrizio Pregliasco. Sono già stati segnalati casi in cui in virus – oltre vie respiratore come gola e polmoni – ha colpito anche il cervello, causando encefaliti che si manifestano con perdita di orientamento: ossia frasi sconnesse, non riconoscimento dei familiari, difficoltà cognitive.