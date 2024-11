Uominiedonnenews.it - Il Patriarca 2, Seconda Puntata: Nemo Diventa Un Latitante!

Il2,viene incastrato con delle false prove ed è costretto a darsi alla latitanza. Raoul Morabito sferra i suoi attacchi!Il2 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà una durissima accusa che penderà contro. In realtà però tale accusa sarà ingiusta ma, non sapendo in quale altro modo sfuggire alla giustizia,diventerà undandosi alla fuga. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il2: dove eravamo rimasti?sta ancora affrontando il lutto per la morte di suo figlio Carlo. Nella sua vita continua ad essere molto presente Mario, il suo avvocato, a cuiaveva pensato di affidare tutte le sue attività.ancora non sa che è stato proprio Mario ad assassinare suo figlio Carlo, per cercare di liberarsi di un possibile rivale.