Il Papa | Indagare se a Gaza è in atto un genocidio

«A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali». L’ha scrittoFrancesco nel suo nuovo libro La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore, in uscita martedì 19 novembre in occasione del Giubileo 2025.Ilsull’immigrazione: «C’è una globalizzazione dell’indifferenza»Nel volume, di cui La Stampa ha diffuso alcuni stralci, Bergoglio si è soffermato anche sull’immigrazione, sostenendo che «nessun Paese può essere lasciato solo e nessuno può pensare di affrontare la questione isolatamente attraverso leggi più restrittive e repressive, talvolta approvate sotto la pressione della paura o in cerca di vantaggi elettorali».