Grandinata, arrivano i ristori. Oltre 2 milioni per i cittadini

Procedono i lavori del comune per dare i primieconomici a chi aveva fatto domanda di contributo a seguito dei danni subiti a causa della terribileche nel 22 luglio 2023. Una cifra che per Cento significa la distribuzione complessiva di 2.468.296,30 euro tra privati e imprese. Un evento atmosferico impressionante, che aveva distrutto tetti, finestre, auto, pannelli fotovoltaici, capannoni e quant’altro e, allargando lo sguardo all’alto ferrarese, in un paio di casi era riuscito anche a rendere inagibili un paio di immobili che avevano avuto crolli a causa del fortissimo vento. Unacon palle di ghiaccio dalle grandi dimensioni, che aveva colpito molte frazioni del centese come XII Morelli, Alberone, Pilastrello, Buonacompra, Casumaro Reno Centese con un danno calcolato in circa 35di euro per il patrimonio privato e 1 milione per quello pubblico.