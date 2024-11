Quifinanza.it - G20, Meloni arriva a Rio: in mattinata il bilaterale con Lula

Giorgiata nella notte a Rio de Janeiro per partecipare al G20, in programma lunedì e martedì. In(le 12.10 ora locale, le 16.10 in Italia) è in programma per la Presidente del Consiglio uncon il Presidente brasiliano.L’arrivo dia RioNella notteta a Rio in vista della partecipazione al G20, in programma il 18 e il 19 novembre. La premier è stata accolta alla Base Aérea do Galeão da un Rappresentante del ministero degli Esteri brasiliano, dall’ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e da Massimiliano Iacchini, console generale d’Italia a Rio de Janeiro.Quando in Italia saranno le 16.10 circa,incontrerà, che si confronterà anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello francese Emmanuel Macron.