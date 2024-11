Tvplay.it - Dal Napoli alla Juve, colpo di scena: Giuntoli fa infuriare Conte

Leggi su Tvplay.it

Ilcapolista pensa anche al mercato, ma nelle ultime ore una notizia lascia Antoniointerdetto.Tempo di sosta per le Nazionali con i club che lavorano in vista del rientro e sperano di non ricevere nessuna brutta notizia riguardo i giocatori impegnati con le Nazionali. Il campionato di serie A è finora molto equilibrato, ildi Antonioè in vetta ma dietro ci sono diversi club in pochissimi punti, come Inter eo anche come club rivelazione del calibro di Fiorentina e Lazio.beffa(Lapresse) TvPlayI top club italiani, dall’Inter ale anche lantus pensano anche al futuro e l’obiettivo è rinforzare la rosa prendendo i giovani più interessanti. Uno dei giocatori che più si è messo in mostra in questa prima parte di campionato è il laterale del Lecce Patrick Dorgu, giocatore che riesce a giocare come un autentico jolly, difensore a 3 o a 4, esterno d’attacco e tante cose interessanti.