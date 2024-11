Ilfattoquotidiano.it - “Ci ho messo mesi per conquistare Matteo Giunta perché è una persona seria specie nel lavoro. Ma ho sudato, eh?”: Federica Pellegrini a Ballando con Le stelle

, una delle protagoniste di “con le“, ha dedicato un momento del suo ballo al maritoe davanti alle telecamere dello show del sabato sera di Rai Uno ha spiegato la dinamica della nascita del loro amore. La campionessa del nuoto, infatti, aveva chiuso con Filippo Magnini, dopo un lungo fidanzamento. Poi piano piano si è innamorata di.“e io ci siamo conosciuti tanti anni fa. – ha raccontato la– Lui nuotava e ha 6 anni più di me. Era un bel ragazzino che faceva le Nazionali, era un nome chiacchierato nell’ambiente. Poi non l’ho più vistolui ha sdi nuotare molto giovane. Nel settembre 2012 abbiamo cominciato a lavorare insieme. Quando qualcosa è cambiato nel mio sguardo verso di lui? Io uscivo da una storia importante di tanti anni e noi continuavamo a lavorare insieme come allenatore e atleta.