Cherki-Napoli, De Laurentiis fiuta l'affare: il Lione sprofonda nei debiti e svende i gioielli

Il club francese rischia la Ligue2: il talento franco-algerino può partire a prezzo di saldo Ilsta vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia. Il glorioso club transalpino, che ha cresciuto campioni del calibro di Benzema, rischia la retrocessione in Ligue2 a causa di una voragine nei conti: 500 milioni di euro diche la Federcalcio francese non è più disposta a tollerare.In questo scenario da incubo per i tifosi francesi si staglia la figura di Rayan, il gioiello franco-algerino classe 2003 che ilsegue con particolare attenzione. Il fantasista, che in questa stagione ha già collezionato 11 presenze condite da 2 gol e 3 assist, rappresenta una tentazione concreta per il club azzurro.Chi è Rayan: il gioiello delche fa gola alLe caratteristiche tecniche dilo rendono il profilo ideale per il calcio partenopeo.