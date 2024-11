Calciomercato.it - Annuncio dalla Francia per Thuram: cambia il futuro all’Inter

Il bomber è sempre più al centro dell’Inter per il presente e il: le ultime paroleno la sua percezione internazionaleQuesta sera San Siro si illuminerà di azzurro per sostenere una grande classica del calcio europeo, la partita tra Italia e. Visto com’è andata l’ultima sfida tra le due big e l’entusiasmo con cui arriva la selezione di Luciano Spalletti, ci si aspetta ancora una volta bel calcio e spettacolo, anche perché il superamento del turno in Nations League è ormai blindato.L’ildi(LaPresse) – calciomercato.itUno dei grandi protagonisti del match dovrebbe essere Marcus. Il bomber ex Borussia Monchengladbach sta crescendo moltissimo agli ordini di Simone Inzaghi: ha trovato la sua collocazione ideale nel ruolo di seconda punta e sta andando in rete con grande regolarità, occupando sempre meglio l’area di rigore.