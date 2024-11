Andrea Delmastro e le singolari indicazioni nel manuale scelto per la penitenziaria | Se un detenuto vi picchia non rimproveratelo davanti a tutti

Leggi su Open.online

Il sottosegretariosi è fatto notare venerdì per una frase che mai un sottosegretario alla giustizia referente per le amministrazioni penitenziarie aveva pronunciato finora. A proposito delle nuove auto della, ha detto: «Una gioia far sapere che non lasciamo respirare chi sta dietro il vetro dell’auto della». Critiche e richieste di dimissioni, sono piovute da più parti, tanto che lo stessoha poi dovuto specificare che parlava solo dei detenuti per mafia, lasciando intendere che questi, se presi, perdano il diritto a non essere torturati. E dire che proprio lui un anno fa ha presentato unoperativo che solo nel corso dell’estate scorsa è stato effettivamente distribuito agli agenti e Open ha potuto leggerne una copia. L’idea del, che affianca il più classico regolamento, era quella di spiegare come affrontare le situazioni di crisi, dalle aggressioni ai tentativi di suicidio, limitando il più possibile l’uso della forza, tanto più dopo il grande impatto dell’inchiesta sulla rivolta sedata con violenze diffuse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.