A piedi in tangenziale | travolto e ucciso

Nonantola (Modena), 17 novembre 2024 – Tragedia ieri nel tardo pomeriggio sulladi Nonantola. Un uomo è stato infattida un mezzo in transito e, all’arrivo dei soccorsi, per lui non c’era più nulla da fare. Ancora sconosciuta la dinamica di quanto accaduto. Ieri sera, dopo il tramonto, sul territorio è calata la nebbia su gran parte della provincia e non si esclude che il dramma sia legato proprio alla scarsa visibilità. Al momento quindi sono ignoti anche i motivi che avrebbero spinto la vittima a percorrere la. Sarebbe stato un altro automobilista in transito a notare il corpo sulla carreggiata e ad allertare i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma è stato possibile solo confermare il decesso della vittima.