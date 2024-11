Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, a Treviglio arriva Chieri: obiettivo trovare continuità in casa

Leggi su Bergamonews.it

Alla ricerca di. La missione delquesta sera (sabato 16 novembre, ore 18) aè chiara: dare seguito al successo contro Vallefoglia, primolingo dopo il ko con Talmassons. Al PalaFacchetti, che ha 11 punti, uno in meno delle rossoblù.“Sarà una gara importante e sono sicura che ognuno di noi sarà all’altezza della sfida. Questo è ciò per cui ci alleniamo ogni giorno!” avverte Ashley Evans presentando il match. “ha avuto un buon inizio di stagione come noi, quindi sarà una grande sfida per entrambe le squadre – continua la regista rossoblù – Sono molto eccitata, perché sarà una gara estremamente competitiva tra due squadre di talento che si sfidano: noi per rimanere in vantaggio in classifica, loro per tentare il sorpasso. Le ho viste giocare molte volte in tv: hanno molti giocatori di talento per questo penso che sarà un grande incontro per noi, ma so che se giocheremo al nostro livello di pallavolo, ci daremo una grande possibilità di uscire con una vittoria.