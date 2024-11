Ilfattoquotidiano.it - Trump ora studia i futuri rapporti con la Cina. L’esperto: “Gli Usa non potranno non essere intransigenti. Ci saranno conseguenze sull’Ue”

“La storia insegna chee Stati Uniti traggono guadagno dalla cooperazione e perdite dal confronto”. Il messaggio del presidente cinese Xi Jinping a Donaldpiù che un augurio per la vittoria elettorale suona come un monito. Alla richiesta di “rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione win-win”, il “nuovo” inquilino della Casa Bianca si appresta a rispondere con dazi del 60% sul Made in China e altre limitazioni commerciali che rischiano di alzare notevolmente le “recinzioni” introdotte dalla strategia del “piccolo cortile” di Joe Biden. Allo stesso tempo, l’imprevedibilità nonché la predisposizione dial compromesso offrono opportunità strategiche per Pechino, ormai disilluso sul futuro delle relazioni con gli Stati Uniti a prescindere dal presidente in carica.