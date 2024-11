Agi.it - Trenta mamme irrompono in una scuola media e picchiano l'insegnante di sostegno

AGI - Inhanno fatto irruzione in una, la Salvati, nel rione Scanzano a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nel mirino è finita una docente di sostegno. Il fatto è accaduto giovedì mattina. Sul posto si trovavano anche i genitori della vittima e il padre, che ha provato a difendere la figlia, ha riportato la frattura di un polso; per la docente, invece, la diagnosi è stata di trauma cranico, causato dai colpi ricevuti. I carabinieri allertati da altri docenti sono intervenuti per salvare la donna dal linciaggio. All'origine dell'aggressione sarebbero voci, diffuse sui social, su comportamenti non ortodossi tenuti dalla docente verso alcuni alunni. Chi indaga ha sequestrato cellulari e computer. "E' un episodio di enorme gravità e di violenza estrema.