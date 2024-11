Sport.quotidiano.net - Solidarietà. Raccolta aiuti per Valencia

Tantissime le persone che hanno partecipato alladi materiale promossa dall’Empoli Fc per sostenere la popolazionena dopo il drastico passaggio di Dana, la devastante alluvione che ha causato oltre duecento morti ae dintorni. Empoli e gli Empolesi hanno risposto presente al gesto divoluto dal club della famiglia Corsi. "Nella prossima settimana procederemo a consegnare il materiale donato, per sostenere quelle persone dopo quanto successo, dando un aiuto concreto e immediato – si legge in una nota della società –. Non avevamo dubbi: nel momento difficile, il popolo empolese ha fatto la sua parte. Il nostro grande grazie va a tutti quelli che hanno scelto di donare, nonché alla Misericordia di Empoli che ci ha aiutato a coordinare lae allo Scatolificio Rinascente che ci ha fornito le scatole per l’invio del materiale.