Inter-news.it - Sampdoria-Inter Women 0-3, il tabellino della partita della 10ª giornata di Serie A Femminile

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-3: questo ilvalida per la decimadi2024-2025.VITTORIA AGEVOLE –0-3 nelladecimadi. Vittoria autoritaria delle nerazzurre che si impongono contro le blucerchiate con un gol nel primo tempo e due nella ripresa. Ma potevano essere molti di più, visto che l’ha anche beccato due legni. ProtagonistaWullaert, che ha trovato una grande doppietta, salendo a quota cinque gol stagionali. Poi l’altro gol arriva con Magull. Successo importante per la squadra di Piovani, che sale a 21 punti in classifica, portandosi momentaneamente a meno quattro dalla Juventus capolista.0-3 – IL(4-3-3): Tampieri, Cafferata, Panzeri, Pisani, Nano; Fallico (83? Cinotti), Benoit, Bercelli (73? Arcangeli), Heroum,Peruta (83? Burbassi), Baldi (70? Pellegrino).