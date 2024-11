Gaeta.it - Rissa in stazione a Chivasso: il clima di insicurezza preoccupa i cittadini

Facebook WhatsAppTwitter Il pomeriggio di sabato 16 novembre 2024, laferroviaria diè diventata teatro di unache ha messo in allerta la comunità locale. Un giovane, in evidente stato di ebbrezza, ha dato il via a una violenta aggressione nei confronti di diversi ragazzi presenti, accendendo gli animi e generando paura tra i pendolari. Questo episodio riporta alla luce lezioni di un intero quartiere che vive undi crescente incertezza, trasmesso dalle parole di alcuni residenti. “Ormai non è più sicuro nemmeno aspettare un treno,” ha dichiarato uno di loro, esprimendo la frustrazione di chi quotidianamente affronta situazioni di degrado.Le forze dell’ordine e la risposta delle istituzioniL’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare l’ordine, ma la sensazione d’persiste.