Iltempo.it - "Pezzo radical chic": gladiatori al Colosseo, Mollicone travolge Merlo

Leggi su Iltempo.it

Il progetto tra Airbnb e il Parco archeologico del, che prevede di offrire la possibilità a sedici turisti di diventare "" per un giorno, andrà avanti. Il 7 e l'8 maggio 2025 alcuni ospiti della piattaforma online per affitti brevi verranno accompagnati dai membri delle associazioni Ars Dimicandie Gruppo Storico Romano per imparare le tecniche del combattimentoo e indossare elmi e armature. L'iniziativa del colosso, però, non è stata accolta con l'entusiasmo sperato e, nelle ultime ore, la polemica sta montando. "Non possiamo trasformare uno dei monumenti più importanti al mondo in un parco a tema", ha commentato Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale. Se ne discute molto anche online e sui giornali. Fortissime le parole scritte da Francesco: "Nessuno purtroppo riuscirà a fermare la nuova lucrosa carnevalata delprevista nel prossimo maggio".