Perché i collant modellanti ti svolteranno la giornata (e tutti i tuoi look)

Da quando Kim Kardashian è entrata a gamba tesa nel mercato dell’underwear lanciando Skims, la sua linea di intimo modellante pensato per valorizzare le curve di ogni donna, il mondo degli indumenti shaping è passato dall’essere out a cool senza nemmeno il tempo di dire ”curve”. Visualizza questo post su Instagram Troppo a lungo bistrattatecategorizzate come indumenti ”da nonna”, oggi indumenti come istanno riscuotendo un nuovo successo sempre crescente. Ma cosa rende davvero speciali questi? E come scegliere il modello ideale in base alle proprie esigenze? E come abbinarli per renderli cool e contemporanei? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Come funzionano isono progettati per offrire supporto e definizione alle gambe e alla parte inferiore del corpo.