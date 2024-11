Formiche.net - Per l’indipendenza energetica gas e rinnovabili non bastano. Perché puntare sul nucleare secondo Fregolent

La sfidadell’Europa è senza precedenti e per l’Italia si preannuncia ancora più complessa. La necessità di ridurre le emissioni di gas serra e di raggiungere il Net zero entro il 2050 richiede un ripensamento radicale del nostro mix energetico, attualmente inadeguato.La realtà è che solo un mix ben bilanciato di fonti energetiche diversificate che includano ilpotrà garantire la sostenibilità, la sicurezza edel nostro Paese. La guerra in Ucraina ha messo in luce la nostra drammatica dipendenza dal gas russo, esponendoci a rischi economici e geopolitici significativi.Nonostante l’emergenza sembri attenuata, non abbiamo ancora raggiunto una maturitàche ci permetta di essere indipendenti e al sicuro da crisi future. E anche se i cantori del “va tutto bene” parlano di cali tendenziali dei prezzi del gas, destinati a diminuire ulteriormente al termine della guerra in Ucraina, non possiamo farci ingannare.