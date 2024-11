Ilgiorno.it - Paderno d'Adda, il bus non passa: cinquanta studenti abbandonati in stazione

d'(Lecco), 16 novembre 2024 – Il bus che avrebbe dovuto portarli a scuola non èto.ragazzini che frequentano le scuole superiori a Bergamo questa mattina sono rimasti a piedi e sono statiind'. Lo denuncia Francesco Ninno, portavoce dei pendolari lombardi, testimone di quanto accaduto. “Questa mattina, alladid', 50 ragazzini minorennial gelo senza informazioni perché il bus sostitutivo che alle 06.40 li doveva portare a scuola a Bergamo non si è presentato”, racconta. Non è stata nemmeno la prima volta, sul sito e sull'app di Trenord nessuna informazione. “Nel frattempo, causa guasto tra Carnate e, non sono arrivati nemmeno i treni per Ponte San Pietro – prosegue il rappresentante dei viaggiatori -.