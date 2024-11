Mistermovie.it - Mister Movie | BigMama oltre la Musica il futuro è fare la ShowGirl

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il 2024 è stato un anno di grande svolta per BigMama, che si è fatta spazio nel mondo della televisione partecipando a programmi come Domenica In, Verissimo, Le Iene e La Volta Buona. Ma il suo sogno più grande resta uno: diventare unacompleta, capace di dominare ogni tipo di palco.Dal rap alla televisione: un percorso di crescitaBigMama ha iniziato la sua carriera nel rap, un genere che le ha permesso di esprimere una realtà difficile e cruda. Tuttavia, per l’artista, il rap è solo una delle sue tante capacità. “La vita è fatta per crescere”, afferma BigMama, spiegando come oggi non si limiti a un’unica abilità, ma sfrutti tutte le sue potenzialità artistiche. “Io vogliotutto: condurre, recitare, scrivere e comporre, salire su ogni palco e cantare come ho sempre fatto”.