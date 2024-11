Notizie.com - Migranti, naufragio in Tunisia, tra i dispersi anche donne e bambini

Unindi un barcone con a bordo 90ha portato a più di 15tra cui. Cosa è successo?Alarm Phone ha parlato di un gruppo dia rischio che precedentemente era fuggito dalla Libia e si trovava per molte ore a viaggiare in barca.in, tra i(ANSA) Notizie.comIl contatto d’emergenza in supporto delle operazione di salvataggio ha specificato su X: “Un sopravvissuto ci ha raccontato che sono partiti da Sfax in, la sera dell’8 novembre, insieme ad altre 5 persone su una imbarcazione lunga 8 metri. Dopo aver affrontati dei problemi col motore, la barca si è capovolta venerdì a mezzogiorno a causa delle condizioni avverse. Mentre la barca di ferro affondava rapidamente, alcune persone sono riuscite a rimanere a galla fino a quando non sono stati trovati da pescatori tunisini che li hanno riportato a Sfax”.