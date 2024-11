Lettera43.it - Maternità surrogata reato universale, la legge entra in vigore lunedì 18 novembre

Il 16 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva il disegno diche rende la gestazione per altri un. La norma, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 4, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale18. La nuovaestende il divieto di, già inin Italia da vent’anni, anche ai casi in cui la pratica venga effettuata all’estero. Le coppie che ricorrono alla gestazione per altri in Paesi in cui è legale potranno essere perseguite una volta rite in Italia. Le pene previste includono il carcere, con una reclusione da tre mesi a due anni, e una multa compresa tra 600 mila e un milione di euro.Articolo completo:, lain18dal blog Lettera43