Maternità surrogata e premierato | quali sono le leggi sbagliate che Mattarella ha firmato o tarda a firmare?

Leggi su Open.online

leche Sergiohasenza esserne convinto? E soprattutto: ce nealtre? L’intervento del presidente della Repubblica in occasione della cerimonia dei 25 anni dell’Osservatorio permanente giovani-editori ha scatenato la caccia ai provvedimenti non apprezzati dal Quirinale. E naturalmente ha chiamato in causa il governo Meloni. Anche se lo stessonella risposta allo studente Tommaso Pasdell’Istituto Don Bosco di Padova ha ricordato che parlava di un periodo di tempo lungo: «Quasi dieci anni». Per questo fonti vicine a Giorgia Meloni fanno sapere che «il presidente non ce l’ha con noi». Eppure c’è chi nota che ogginon ha ancorala legge sulla gestazione per altri reato universale. E che ieri forse ha fatto anche un accenno al