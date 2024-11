Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: via al Q1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Buoni i riferimenti per Rins, alto invece Nakagami, mentre Morbidelli è veloce.10.51 Subito tutti in pista per fare il primo tentativo in questa prima sessione di qualifica.10.50 SEMAFORO VERDE! Comincia il Q1 del Gran Premio di.10.48 Questi i piloti che prenderanno parte al Q1: Miller, Nakagami, Quartararo, Rins, Morbidelli, Marini, Binder, Mir, Raul Fernandez, Oira, Augusto Fernandez, Pirro e Bradl.10.45 Quasi tutto pronto per le qualifiche di questo Gran Premio diche saranno fondamentali soprattutto per i leader di questo Mondiale e ci daranno un quadro più preciso su Sprint Race e gara.10.43 Vinales quindi in testa in queste FP2 davanti a Morbidelli e Alex Marquez, undicesimo Bagnaia davanti a Martin: entrambi si sono tenuti un gran margine.