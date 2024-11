Anteprima24.it - “Festa- Nargi, il sindaco è uno, sempre lo stesso”: Pd all’attacco

Tempo di lettura: 3 minuti“Gianlucasta picconando giorno dopo giorno l’amministrazione, con l’obiettivo di azzerarla e ribaltare l’esito del voto popolare di qualche mese fa. È un attacco gravissimo alla democrazia che non può essere accettato dagli avellinesi, né tantomeno dallache, secondo l’esito elettorare è Laurala quale ha il dovere di rispettare il mandato ricevuto: risolvere i problemi di Avellino, non farsi trascinare in queste manovre di palazzo”.Così Luca Cipriano capogruppo Pd in Consiglio comunale che questa mattina a convocato la stampa presso la sede dem di via Tagliamento per fare il punto della situazione rispetto agli ultimi sviluppi politici cittadini.Non solo lache ha confermato l’imminente rimasto dopo nemmeno quattro mesi di lavoro della giunta tecnica, non solo le dimissioni di due assessori e un consigliere di maggioranzanellolasso di tempo, i due gruppi direttamente collegti all’ex, Davvero e Viva la Libertà, continuano ad alzare il livello dello scontro politico, prendendosela anche con gli alleati del Patto Civico accolti al ballottaggio sino ad essere determinanti per l’esito finale del voto.