Castellammare, gruppo di genitori aggredisce un'insegnante: ferita alla testa, con lei anche suo padre

Insegnante aggredita in una scuola in provincia di Napoli, feritoildella donna. È stato necessario l’intervento dei carabinieri in un istituto scolastico didi Stabia, dove una trentina di persone – trae familiari di alcuni alunni minorenni – si sarebbero scagliate contro una docente, accusata daldi aver avuto comportamenti non convenzionali nei confronti dei bambini. Nel parapiglia, ildella docente è rimasto ferito per difendere la figlia, riportandoun frattura al braccio. L’insegnante, invece, nel violento pestaggio ha riportato diverse lesioni e un forte trauma cranico. Sull’intera vicenda sono in corso accertamenti e indagini, su cui vige il più stretto riserbo per la delicatezza della vicenda che riguarda minori. L’aggressione è avvenuta in orario scolastico, intorno alle 10,30 di giovedì, nella scuola media “Salvati”, nel plesso di Scanzano.