Ilgiorno.it - Black friday, non solo tecnologia: supersconti anche ad Acquaworld

Il, nato negli Stati Uniti come una giornata di sconti eccezionali il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, ha progressivamente conquistato il mondo diventando un appuntamento imperdibile per i consumatori. Inizialmente associato allae ai grandi elettrodomestici, oggi abbraccia settori sempre più diversificati, compreso quello del divertimento., il celebre parco acquatico di Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, si unisce all’ondata di offerte con una proposta pensata per le famiglie e gli amanti dello svago. Per soli tre giorni, dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, saranno disponibili pacchetti a data aperta per due, tre, quattro o cinque persone, con prezzi scontati fino al 30%. I biglietti, acquistabili a partire da 39 euro, saranno validi dal 26 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, offrendo oltre un anno di flessibilità per pianificare una giornata all’insegna del relax e del divertimento.