Oasport.it - Beach volley, Viscovich/Dal Corso che spettacolo! Sono in semifinale al Challenge di Haikou

Leggi su Oasport.it

Primain carriera in unper Gianluca Dale Marcoche trovano il super risultato proprio in quello pare uno degli ultimi tornei assieme per questa coppia destinata a dividersi a fine stagione. Alla coppia italiana è bastata la terza vittoria nel torneo per volare in zona podio.e Dali primi atleti nella storia ad usufruire del nuovo regolamento dei torneiche permettono ai due vincitori del secondo turno ad eliminazione diretta che hanno ottenuto il miglior quoziente punti nelle tre partite giocate precedentemente di qualificarsi direttamente alla.Bravi comunque gli azzurri a vincere in rimonta 2-1 la sfida del torneo del Round of 6 contro gli austriaci Grossig/Pascariuc chescesi in campo baldanzosi ed hanno dominato il primo set con una partenza a razzo (14-5) e gestendo il vantaggio fino al 21-14 conclusivo.