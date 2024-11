Thesocialpost.it - Bari, tre ragazzini sparano e uccidono il clochard Nardev Singh: “Usato come bersaglio per provare la pistola. Ridevano”

Tre giovani sono accusati di aver ucciso un senza fissa dimora, utilizzandolo“unper testare unasu una persona”. Il drammatico episodio è stato raccontato da Michele Vincenzo Guglielmi, 22 anni, che ha deciso di collaborare con gli inquirenti. Guglielmi, nipote di Paolo Natale Guglielmi, 21enne arrestato per l’omicidio del 38enne indiano, ha spiegato che il fatto è avvenuto il 31 maggio in un casolare abbandonato a Ceglie del Campo, quartiere di.Leggi anche: Roma, Noemi Mandarino studiava alla Luisa ed è morta nell’incidente su via Tiburtina: la corsa, l’amica al volante e il gesto incoscienteOltre a Paolo Natale, sono detenuti con la stessa accusa un minorenne e un neo-diciottenne, all’epoca dei fatti ancora minorenne. Guglielmi ha dichiarato di aver appreso dell’omicidio il giorno dopo, quando i tre aggressori gli hanno raccontato l’accaduto: «Paolo Natale aveva sparato due colpi perl’arma e verificare che fosse in grado di provocare danni seri».