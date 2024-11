Calciomercato.it - Barella tiene in ansia Inzaghi: scatta l’allarme

Dopo aver saltato le prime due soste della stagione Nicolòha ritrovato la Nazionale. Il centrocampista dell’Inter è però incappato in un piccolo problema È tornato a brillare alla grande in Nazionale Nicolò, rientrato alla corte di Luciano Spalletti e subito titolarissimo e fondamentale per il gioco degli azzurri.in(LaPresse) – Calciomercato.itVittoria importante quella dell’Italia in trasferta contro il Belgio in attesa di chiudere al meglio il girone di Nations League con l’ultima uscita. 79 minuti di intensità e buon calcio quelli messi sul piatto dal centrocampista dell’Inter, che dopo aver saltato le prime due soste stagionali ha finalmente avuto modo di tornare al centro del progetto degli azzurri.Contentissimo Spalletti, mentre resta leggermente più inSimone, che spera di riavere il proprio mediano nelle migliori condizioni possibili.