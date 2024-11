Atp Finals 2024 Ruud | Sinner miglioratissimo Almeno con Djokovic puoi scambiare…

Leggi su Sportface.it

“Che dire, Jannik ha giocato estremamente bene da ogni angolo del campo oggi. Alla grande sia quando attacca che quando era costretto a difendersi. Non lo affrontavo da tre anni e devo dire che è migliorato tantissimo. E’ molto divertente da vedere e difficile da affrontare. Lo ammiro molto come giocatore e come persona è molto serio riguardo ciò che fa”. Parole di elogio da parte di Casperin conferenza stampa su Jannik, che gli ha lasciato tre games nella semifinale di Torino. “In un certo senso è stressante affrontarlo. Se non tiri forte e profondo nei pressi della riga, ti distrugge. E anche quando lo fai, ma magari con una palla non abbastanza rapida, succede lo stesso. E’ sempre pronto a punirti. Poi fa qualche errore non forzato, ma non troppi”.Poi aviene chiesto del paragone che spesso è stato fatto tra: “Non credo sia giusto paragonarli.