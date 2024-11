Ilrestodelcarlino.it - "Arrivò in caserma con la mamma: la maltrattano"

"Due giorni dopo un incontro con gli studenti di una terza media, nel quale abbiamo parlato dell’importanza di denunciare le violenze sulle donne, inè venuto un ragazzino di quella classe con laper raccontare i maltrattamenti che lei subiva". Così il maggiore Elpidio Balsamo comandante della compagnia carabinieri di Jesi ieri in Comune durante la presentazione delle numerose iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della volenza contro le donne. "Purtroppo come vediamo dagli ultimi fatti di cronaca – ha aggiunto il maggiore Balsamo– si è abbassata l’età media dell’approccio alla violenza, fisica e psicologica. E non conosciamo quello che non emerge. E’ necessaria una vera rivoluzione culturale, oggi c’è ancora la visione della donna oggetto.