Anm: "I giudici non sono contro il governo"

AGI - "Abbiamo il dovere di ribadire che la magistratura italiana non è in nessuna sua parte attraversata da faziosità politica e non avversa i programmi di chi oggi è maggioranza politica di" ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia rimandando al mittente le critiche dopo i recenti provvedimenti che hanno annullato il trasferimento dei migranti nei centri in Albania. "Con un colpo di penna si vorrebbe stravolgere l'ordinario assetto delle competenze. La Corte di appello - già gravata da importanti carichi di lavoro che ci hanno fatto dubitare della possibilità di centrare gli ambiziosi obiettivi del Pnrr -, dovrebbe occuparsi delle procedure di convalida, se non ho letto male addirittura con le sue sezioni penali. È assai difficile rinvenire un principio di razionalità in questo stravolgimento dell'ordine delle competenze".